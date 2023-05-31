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В Латвии выбирают нового президента, на пост претендуют трое
В Латвии выбирают нового президента. При этом голосовать будут только депутаты Сейма. Народ лишь наблюдает за происходящим.
Для победы кандидат должен заручиться поддержкой не менее 51 члена парламента. Претендуют на пост трое. Глава МИД, бизнесмен-политик и активистка латышской диаспоры в Европе. При этом действующий президент Латвии, видимо, побоялся ответственности и не стал баллотироваться на второй срок.
Заседание начнется в 9:00 по местному времени. Если первый тур не выявит победителя, то в этот же день могут проголосовать еще раз, только уже с участием двух лидеров по числу набранных голосов.
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