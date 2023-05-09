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В Латвии за празднование Дня Победы полиция задержала шесть человек
В Латвии за празднование Дня Победы полиция задержала шесть человек, пишет БЕЛТА.
В поле зрения правоохранителей попали люди, которые возлагали цветы к местам, где ранее стояли советские памятники, однако были демонтированы решением правительства страны. В сообщении полиции говорится, что задержанные также демонстрировали запрещенную в республике символику.
В отношении правонарушителей возбуждено девять дел об административных правонарушениях, один участник возложения привлечен к уголовной ответственности.
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