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В Латвии заблокировали доступ к сервисам "Яндекс"

На территории Латвии заблокирован доступ к сервисам "Яндекс". Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ.

Планируют также запретить сервис "Яндекс Музыка", содержащий подкасты и контент, якобы создаваемый подсанкционными в Латвии лицами. "Яндекс" уже подал апелляцию.

Это не первая попытка Риги запретить неугодные мнения. Весной в Латвии заблокировали доступ к 16 российским интернет-ресурсам.

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