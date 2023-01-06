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В Латвии задержан шеф-редактор Sputnik Литва
Прибалтика продолжает демонстрировать все принципы своей "свободы слова" строгого режима. В Латвии спецслужбы задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва. Марата Касема подозревают в нарушении санкций и шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.
Касем - гражданин Латвии, но на протяжении нескольких лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. В Ригу приехал по семейным обстоятельствам. Но поездка обернулась местью за правду.
По сообщениям СМИ, адвокат журналиста до сих не получила материалы дела. На обжалование решения суда по закону отводится десять дней.
В МИД России назвали задержание Касема нарушением международных обязательств в сфере свободы слова и защиты прав журналистов и потребовали участия в деле международных организаций.
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