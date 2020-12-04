В Латвии задержаны российские журналисты

Власти России заявили, что рассчитывают на оперативную и жесткую реакцию международных структур в связи с событиями в Латвии. Там задержаны русскоязычные журналисты, которые сотрудничают с порталами Baltnews и Sputnik Латвия. Им предъявлены обвинения по уголовной статье о нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, взята подписка о невыезде. В МИД РФ осудили действия латвийских властей и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений".



