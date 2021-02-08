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В Латвии запретили канал "Россия-РТР"

Кстати, с 1 февраля в Латвии прекращена трансляция других российскихтелеканалов: "Первого", "НТВ-Мир" и "Рен ТВ Балтия".

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