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В Латвии запретили празднование 9 Мая
В Латвии память о Великой Победе приравняли к опасной идеологии. Сейм страны запретил собираться у монументов советским воинам на 9 Мая. Поправки к закону о митингах, шествиях и пикетах обосновали "защитой демократического государственного строя и борьбой против опасных идеологий".
В европейских странах фашизм уже давно на витрине
В Италии на полках еще одного магазина появились спиртные напитки, где на этикетках изображены символы Третьего Рейха и Адольф Гитлер. Европа, не стесняясь, давно восхваляет нацизм. На бесконечные замечания журналистов и жителей местные власти только разводят руками - в Италии нет закона, который позволил бы прекратить подобную торговлю.
Символ нацизма от криптовалютной биржи Binance
А крупнейшая криптовалютная биржа Binance решила, как бы чудовищно это ни звучало, отметить день рождения Гитлера (он был накануне) и запустить эмодзи со свастикой.
Демонтаж истории: война с советскими памятниками
В ЕС активно идет демонтаж истории аккурат к 9 Мая. Война с советскими памятниками стала излюбленной забавой европейских властей. Чиновники Польши делают целое шоу. Предварительно облили статую красной краской.
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