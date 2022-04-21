В Латвии запретили празднование 9 Мая

В Латвии память о Великой Победе приравняли к опасной идеологии. Сейм страны запретил собираться у монументов советским воинам на 9 Мая. Поправки к закону о митингах, шествиях и пикетах обосновали "защитой демократического государственного строя и борьбой против опасных идеологий".

В европейских странах фашизм уже давно на витрине

В Италии на полках еще одного магазина появились спиртные напитки, где на этикетках изображены символы Третьего Рейха и Адольф Гитлер. Европа, не стесняясь, давно восхваляет нацизм. На бесконечные замечания журналистов и жителей местные власти только разводят руками - в Италии нет закона, который позволил бы прекратить подобную торговлю.

Символ нацизма от криптовалютной биржи Binance

А крупнейшая криптовалютная биржа Binance решила, как бы чудовищно это ни звучало, отметить день рождения Гитлера (он был накануне) и запустить эмодзи со свастикой.

Демонтаж истории: война с советскими памятниками