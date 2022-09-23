В Латвии запретят использовать русский язык

Сейм Латвии рассматривает законопроект о статусе латышского языка как единственного государственного. Согласно законопроекту, гражданам запрещается использовать любые языки, кроме латышского, при оказании услуг населению в магазинах, транспорте и так далее. В местных СМИ признают, что законопроект направлен против русского языка, на котором говорит как минимум 40 % жителей страны. Однако возник неожиданный казус: как быть с украинцами, которые не знают латышского? Вся информация для них публикуется на их родном языке, который автоматически попадает под запрет. Кроме того, новый регламент фактически лишит украинских беженцев возможности трудоустройства.