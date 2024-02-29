В Латвию переброшены немецкие самолеты для патрулирования воздушного пространства над странами Балтии

В Латвию переброшены пять истребителей из Германии, которые 1 марта начнут патрулирование воздушного пространства над странами Балтии.

Планируется, что в центральной части страны на авиабазе Лиелварде они будут находиться полгода. После чего их сменят самолеты другой страны альянса.