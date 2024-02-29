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В Латвию переброшены немецкие самолеты для патрулирования воздушного пространства над странами Балтии
В Латвию переброшены пять истребителей из Германии, которые 1 марта начнут патрулирование воздушного пространства над странами Балтии.
Планируется, что в центральной части страны на авиабазе Лиелварде они будут находиться полгода. После чего их сменят самолеты другой страны альянса.
К данной авиабазе НАТО прибегли впервые и объяснили решение ремонтными работами Эмари в Эстонии, где ранее размещались отряды истребителей альянса. Помимо германских самолетов над регионом Балтики также будут летать бельгийские истребители F-16 и французские "миражи".
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