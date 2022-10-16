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В Лейпциге призвали отказаться от проамериканской политики, в Риме потребовали отмены санкций
Отказаться от проамериканской политики от Шольца требовали протестующие в немецком Лейпциге. К сотням участников антиправительственной акции присоединились активисты "Антифа". Они считают, что Берлину нужен новый экономический курс, свободный от санкций.
"Так дальше продолжаться не может, по глупости им удалось парализовать пол-Европы. Сначала из-за электричества, а потом и российского газа. Россия просто продает его другим, при этом с ее стороны будет разумно устанавливать еще более высокую цену".
"Правительство должно перестать постоянно следовать воле США и позволять господину Байдену руководить Федеративной Республикой Германия".
В Риме митингующие потребовали отмены санкций
Сказать нет ограничениям на улицы вышли сотни жителей итальянской столицы. С трибуны также раздавались призывы не поставлять оружие Украине и поддержать мирное урегулирование конфликта.
Французы протестуют против роста цен
Многотысячный митинг против роста цен прошел и в Париже. Люди недовольны инфляцией и кризисом в сфере энергетики. Некоторые участники поддерживают забастовку на предприятиях по переработке нефти. На пути протестующих встала полиция - в ход пошли фаеры и слезоточивый газ.
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