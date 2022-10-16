В Лейпциге призвали отказаться от проамериканской политики, в Риме потребовали отмены санкций

Отказаться от проамериканской политики от Шольца требовали протестующие в немецком Лейпциге. К сотням участников антиправительственной акции присоединились активисты "Антифа". Они считают, что Берлину нужен новый экономический курс, свободный от санкций.

"Так дальше продолжаться не может, по глупости им удалось парализовать пол-Европы. Сначала из-за электричества, а потом и российского газа. Россия просто продает его другим, при этом с ее стороны будет разумно устанавливать еще более высокую цену".

"Правительство должно перестать постоянно следовать воле США и позволять господину Байдену руководить Федеративной Республикой Германия".

В Риме митингующие потребовали отмены санкций

Сказать нет ограничениям на улицы вышли сотни жителей итальянской столицы. С трибуны также раздавались призывы не поставлять оружие Украине и поддержать мирное урегулирование конфликта.

Французы протестуют против роста цен