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В Лейпциге во время столкновений с протестующими пострадали не менее 50 полицейских

Торжество насилия на улицах немецкого Лейпцига. Несмотря на запрет местных властей, в городе все же состоялись демонстрации сторонников осужденных левых экстремистов. Акции протеста переросли в ожесточенные столкновения с сотрудниками полиции. Силовики на деле показали, "как работает европейская демократия". К протестующим применили дубинки и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадалине менее полусотни полицейских. Также пострадавшие есть и среди протестующих.

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