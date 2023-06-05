В Лейпциге во время столкновений с протестующими пострадали не менее 50 полицейских

Торжество насилия на улицах немецкого Лейпцига. Несмотря на запрет местных властей, в городе все же состоялись демонстрации сторонников осужденных левых экстремистов. Акции протеста переросли в ожесточенные столкновения с сотрудниками полиции. Силовики на деле показали, "как работает европейская демократия". К протестующим применили дубинки и слезоточивый газ.