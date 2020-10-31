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В Лионе неизвестный открыл стрельбу возле греческой церкви

Срочные новости приходят в эти минуты из Лиона. Неизвестный открыл стрельбу возле греческой церкви. Огнестрельное ранение получил священник. Подозреваемый в стрельбе скрылся.

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