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В Лионе проходит одно из самых больших световых шоу в мире

Одно из самых больших световых шоу в мире проходит во французском Лионе. Экранами для проекций стали здания мэрии, театра, старинные храмы и жилые дома. Праздник света продлится до 9 декабря.

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