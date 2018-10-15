В Лиссабоне проходит Неделя моды

Лиссабонская неделя моды собрала в столице Португалии крупнейших дизайнеров и звездных кутюрье из разных стран. Фешн-шоу разворачивается сразу в нескольких местах города. Сербский дизайнер Александр Протич привез коллекцию с бразильскими мотивами. Создатели пляжной одежды также продемонстрировали новую коллекцию весна/лето - 2019. В нее вошли несколько комбинезонов, платьев и брюк. Дизайнер Луис Карбальо в своей коллекции использовал рисунок из плодов сакуры, ткани насыщенного вишневого цвета, а также восточные мотивы и линии одежд.