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В Литве - активная фаза учений "Железный волк 2019 - II"
На полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью началась активная фаза учений НАТО "Железный волк". Участвуют около 4 тысяч военных из 11 стран. По легенде, литовские военные нападают на условного противника, предварительно проведя разведку. В роли противника и выступил сводный батальон НАТО передового базирования, дислоцированный в Литве.
Кстати, как отметили в военном ведомстве нашей страны, за время проводимых западом операций воинский контингент НАТО и США, размещенный на ротационной основе на территории сопредельных с Беларусью государств, за последние шесть лет увеличился в 13 раз - с 550 человек до более чем 7 тысяч, количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз.
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