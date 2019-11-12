В Литве - активная фаза учений "Железный волк 2019 - II"

На полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью началась активная фаза учений НАТО "Железный волк". Участвуют около 4 тысяч военных из 11 стран. По легенде, литовские военные нападают на условного противника, предварительно проведя разведку. В роли противника и выступил сводный батальон НАТО передового базирования, дислоцированный в Литве.

Кстати, как отметили в военном ведомстве нашей страны, за время проводимых западом операций воинский контингент НАТО и США, размещенный на ротационной основе на территории сопредельных с Беларусью государств, за последние шесть лет увеличился в 13 раз - с 550 человек до более чем 7 тысяч, количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз.