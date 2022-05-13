В Литве бастуют строители и водители

В Литве сегодня на полдня приостановили свою работу все строительные организации. Таким образом они пытались привлечь внимание властей к кризису, который переживает отрасль. Из-за роста цен на энергоносители, горючее и металл резко выросла себестоимость строительства. Даже просто завершить начатые объекты для большинства компаний означает разорение. О том, чтобы закладывать новые объекты, и речи быть не может. А с понедельника в Вильнюсе начнут забастовку водители общественного транспорта (как ожидается, 600 автобусов и троллейбусов не выйдут на маршруты). Причина - в нежелании городских властей внести в трудовой договор пункт об индексации зарплат и ввести почасовую оплату. В стране отмечена рекордная инфляция - около 15 % годовых. "При таком росте цен на прошлогоднюю зарплату никак не прожить", -настаивают водители общественного транспорта.