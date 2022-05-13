3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Литве бастуют строители и водители
В Литве сегодня на полдня приостановили свою работу все строительные организации. Таким образом они пытались привлечь внимание властей к кризису, который переживает отрасль. Из-за роста цен на энергоносители, горючее и металл резко выросла себестоимость строительства. Даже просто завершить начатые объекты для большинства компаний означает разорение. О том, чтобы закладывать новые объекты, и речи быть не может. А с понедельника в Вильнюсе начнут забастовку водители общественного транспорта (как ожидается, 600 автобусов и троллейбусов не выйдут на маршруты). Причина - в нежелании городских властей внести в трудовой договор пункт об индексации зарплат и ввести почасовую оплату. В стране отмечена рекордная инфляция - около 15 % годовых. "При таком росте цен на прошлогоднюю зарплату никак не прожить", -настаивают водители общественного транспорта.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все