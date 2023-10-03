В Литве бастуют учителя

Забастовка литовских учителей приобрела такой размах, что сегодня с их представителями собирается встретиться президент Науседа. Педагоги 2 200 школ отказались выходить на работу.

Еженедельно по несколько детей прямо из школ доставляют в больницы с передозировкой. Полиция не в силах навести порядок: кризис с наркоторговлей в школах обрел такой масштаб, что власти созывают заседание Совета национальной безопасности.