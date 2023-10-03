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В Литве бастуют учителя
Забастовка литовских учителей приобрела такой размах, что сегодня с их представителями собирается встретиться президент Науседа. Педагоги 2 200 школ отказались выходить на работу.
Из-за равнодушия правительства школы Литвы стремительно утрачивают цивилизованный облик: в последние недели появилось множество шокирующих публикаций. Учебные заведения стали центрами распространения наркотиков: литовские ученики говорят, что 20 евро достаточно, чтобы запастись галлюциногенами надолго.
Еженедельно по несколько детей прямо из школ доставляют в больницы с передозировкой. Полиция не в силах навести порядок: кризис с наркоторговлей в школах обрел такой масштаб, что власти созывают заседание Совета национальной безопасности.
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