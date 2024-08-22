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В Литве фиксируют рост нелегальной вторичной миграции из Латвии
В Литве фиксируют рост нелегальной вторичной миграции из Латвии. За год было задержано более 1100 нелегалов. Из них несколько сотен человек незаконно покинули латвийские центры размещения иностранцев. Растет и количество арестованных перевозчиков нелегалов. В 2023-м - почти 200 человек. Тенденция сохраняется и в этом году. На днях пограничники остановили фургон с дровами, в котором прятались 24 человека африканского происхождения без действующих виз и видов на жительство. Впрочем, ни Латвия, ни Литва, ни Польша не являются целью для нелегальных мигрантов, они стремятся попасть в страны Западной Европы, чаще всего в Германию.
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