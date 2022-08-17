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В Литве и Латвии политические репрессии

Политические репрессии в Прибалтике приобретают все больший размах. 17 августа отбывать 4-летний срок заключения отправился Алексей Грейчус: этому общественному деятелю отказали в отсрочке исполнения наказания, несмотря на то, что у него диагностирована недавно лейкемия. Активист, который занимался охраной советских памятников, осужден за шпионаж в пользу России. Разумеется, процесс был закрытым и содержание обвинений осталось тайной. В Литве недавно отправили за решетку Альгирдаса Палецкиса - процесс был закрытым, а обвинение в шпионаже не было подкреплено ничем, кроме честного слова сотрудников местной охранки. Соратников Палецкиса собираются лишать гражданства - 17 августа объявлено, что с этой целью Сейм готовит поправки в национальное законодательство.

В Латвии сегодня принято решение оставить под стражей Руслана Панкратова - также активного защитника советских памятников. Его обвиняют в дискредитации политики Латвии, в сотрудничестве с подсанкционным российским гражданином, а также в оправдании СВО на Украине. Как видим, все претензии откровенно политические и направлены исключительно на ущемление свободы слова. Границы этой свободы в Прибалтике теперь не просто сужают, но меняют, как заблагорассудится и по собственному произволу: любая общественная активность русских де-факто объявлена вне закона.

Фото: Pexels.com

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