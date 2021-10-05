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В Литве из-за нехватки грузоперевозчиков наблюдаются сбои с доставкой некоторых товаров

В Литве фиксируют нехватку грузоперевозчиков. В стране уже наблюдают сбои с доставкой некоторых товаров. Если власти не предпримут меры для поддержки транспортного сектора, Литва может пойти по так называемому британскому сценарию.

Продовольственный кризис в Великобритании

Объединенное Королевство из-за дефицита водителей столкнулось с продовольственным кризисом. Из-за нарушения поставок во многих частях страны опустели магазинные полки. На заправках выстраиваются многокилометровые очереди.

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