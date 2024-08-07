В Литве курсы операторов дронов пользуются популярностью, все места до 2025 года уже заняты

Литва намерена готовить по тысяче операторов дронов в год. Как заявили в минобороны, курсы пользуются популярностью и до нового года заняты уже все места. В настоящее время обучение прошли свыше 4 тыс. граждан. Еще примерно 5 тыс. человек записались в военные комендатуры, куда также включат военнослужащих запаса.



Весной 2024 года Литва заявила о планах создать "стену из дронов" на границе с Беларусью и Россией. Большая часть беспилотников будет поставлена через пару месяцев, остальные в начале 2025-го. Стоимость закупки почти 36 млн евро.