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В Литве курсы операторов дронов пользуются популярностью, все места до 2025 года уже заняты

Литва намерена готовить по тысяче операторов дронов в год. Как заявили в минобороны, курсы пользуются популярностью и до нового года заняты уже все места. В настоящее время обучение прошли свыше 4 тыс. граждан. Еще примерно 5 тыс. человек записались в военные комендатуры, куда также включат военнослужащих запаса.

Весной 2024 года Литва заявила о планах создать "стену из дронов" на границе с Беларусью и Россией. Большая часть беспилотников будет поставлена через пару месяцев, остальные в начале 2025-го. Стоимость закупки почти 36 млн евро.

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