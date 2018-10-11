В Литве легализована марихуана в медицинских целях

Соответствующую поправку в законодательство принял сегодня сейм страны. Уже с мая следующего года люди с определенными заболеваниями смогут по рецепту приобрести в аптеках лекарства с содержанием каннабиса. Автор законопроекта заверил, что контроль за такими препаратами будет строго регламентирован. И подчеркнул, что употребление психоактивной марихуаны не будет доступно для развлечений и по-прежнему будет преследоваться законом.