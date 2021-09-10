3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Литве люди вышли на акцию протеста против внутренней и внешней политики властей
В Литве снежным комом нарастает социальная напряженность. Люди в очередной раз вышли на акцию протеста против внутренней и внешней политики властей. Ковидные ограничения, миграционный кризис и социальная сегрегация сплотили литовцев в едином требовании об отставке правительства и проведении досрочных выборов. Правящий режим трезво оценивает уровень народной любви и поддержки, поэтому в преддверии митинга вокруг здания парламента установили забор, а депутатам разослали рекомендации, как себя вести в день митинга. Серьезных провокаций пока чудом удалось избежать, хотя необходимые атрибуты - мешки с булыжниками, камни и плитка - были заготовлены.
Во время митинга люди высказывали свои личные переживания. В частности, поднимался вопрос дискриминации белорусского меньшинства в стране. В сейме нет ни одного депутата, который был бы заинтересован в решении вопросов простых белорусов, проживающих в Литве.
На данный момент многие дороги в центре Вильнюса перекрыты силовиками. Проходят задержания активистов и блогеров.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов