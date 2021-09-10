В Литве люди вышли на акцию протеста против внутренней и внешней политики властей

В Литве снежным комом нарастает социальная напряженность. Люди в очередной раз вышли на акцию протеста против внутренней и внешней политики властей. Ковидные ограничения, миграционный кризис и социальная сегрегация сплотили литовцев в едином требовании об отставке правительства и проведении досрочных выборов. Правящий режим трезво оценивает уровень народной любви и поддержки, поэтому в преддверии митинга вокруг здания парламента установили забор, а депутатам разослали рекомендации, как себя вести в день митинга. Серьезных провокаций пока чудом удалось избежать, хотя необходимые атрибуты - мешки с булыжниками, камни и плитка - были заготовлены.