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В Литве мигрантов начали размещать на полигоне Руднинкай
Когда мнение собственного народа ничего не стоит. Правительство Литвы проигнорировало многочисленные митинги местных жителей против размещения нелегалов. Первые мигранты уже заселяются в новый лагерь для беженцев. Выходцев из Азии и Африки разместили на полигоне возле деревни Руднинкай. На первом этапе это 350 человек, всего лагерь рассчитан на полторы тысячи мигрантов, что в 3 раза превышает местное население. Как отметил представитель МВД, в первую очередь в палаточный лагерь привозят молодых мужчин. Это место больше подходит одиноким бездетным людям. Местных жителей такая перспектива заставила задуматься о создании отрядов самообороны.
Накалена ситуация и в поселке Девянишкес, где также планируют разместить полторы тысячи мигрантов, что втрое больше населения города.
У здания ПТУ, которое отведено под барак для нелегалов, местные дежурят днем и ночью, чтобы не допустить начала заселения. Также к лагерю протестующих прибыло подкрепление из числа жителей ближайших населенных пунктов.
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