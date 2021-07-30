В Литве мигрантов начали размещать на полигоне Руднинкай

Когда мнение собственного народа ничего не стоит. Правительство Литвы проигнорировало многочисленные митинги местных жителей против размещения нелегалов. Первые мигранты уже заселяются в новый лагерь для беженцев. Выходцев из Азии и Африки разместили на полигоне возле деревни Руднинкай. На первом этапе это 350 человек, всего лагерь рассчитан на полторы тысячи мигрантов, что в 3 раза превышает местное население. Как отметил представитель МВД, в первую очередь в палаточный лагерь привозят молодых мужчин. Это место больше подходит одиноким бездетным людям. Местных жителей такая перспектива заставила задуматься о создании отрядов самообороны.