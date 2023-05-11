В Литве могут ввести уголовное преследование за поддержку СВО

В Литве рассматривают законопроект об уголовном преследовании за поддержку российской специальной военной операции. Предложение исходит от группы депутатов от фракции "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". Поправки предусматривают наказание для сторонников военной операции вплоть до тюремного заключения сроком до двух лет. Предполагается, что изменения в Уголовный кодекс вступят в силу уже с 1 июля.