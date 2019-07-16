В Литве на 23 % подорожала электроэнергия за минувшую неделю

Теперь ее стоимость составляет 47,4 евро за мегаватт-час. Причина роста - стоимость квот за загрязнение окружающей среды, а также неблагоприятные условия для генерации электроэнергии ветряными и солнечными установками. К слову, производство электричества ветряками упало во всех странах Балтии - например в Эстонии оно уменьшилось на 66 %, в Латвии - на 77.



