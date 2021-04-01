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В Литве на одной из ферм выявили более 7 тыс. случаев инфицирования норок COVID-19
В Литве на одной из норковых ферм выявили более 7 тыс. случаев инфицирования норок коронавирусом. Вспышка стала здесь уже четвертой. Специалисты предполагают, что причиной массового заражения могло стать наличие коронавируса у одного из работников фермы. Все заболевшие животные будут изолированы и истреблены. В районе заражения объявлен карантин.
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