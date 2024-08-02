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В Литве началась активная фаза военных учений "Удар короля"
В Литве стартовала активная фаза военных учений в городских условиях "Удар короля".
В мероприятиях задействованы батальон гусар и более тысячи сотрудников спецслужб, военных и военизированных структур, а также различных гражданских инстанций. Задачей является отработка взаимодействия армейских подразделений и спецслужб с гражданскими структурами в условиях экстремальной ситуации.
Также врамках учений будут заниматься подготовкой к оборонительным действиям в городских условиях. Учения продлятся до 9 августа.
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