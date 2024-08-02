В Литве началась активная фаза военных учений "Удар короля"

В мероприятиях задействованы батальон гусар и более тысячи сотрудников спецслужб, военных и военизированных структур, а также различных гражданских инстанций. Задачей является отработка взаимодействия армейских подразделений и спецслужб с гражданскими структурами в условиях экстремальной ситуации.