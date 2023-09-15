В Литве началась предупредительная забастовка учителей. Что требуют преподаватели?

В Литве началась предупредительная забастовка учителей. Не менее 5 тысяч преподавателей средних общеобразовательных школ не выйдут сегодня на работу. В отношении непокорных уже начали психологический террор, заявляет глава Профсоюза работников сферы образования. Учителей запугивают, грозят увольнениями. Тем не менее, забастовка состоится с требованиями снизить нагрузку на 20 процентов и повысить зарплаты. Власти отвечают - это потребовало бы дополнительных 2 миллиардов евро, которых у правительства нет. Если ситуация не изменится, 29 сентября педагоги обещают сделать стачку бессрочной.