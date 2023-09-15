3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Литве началась предупредительная забастовка учителей. Что требуют преподаватели?
В Литве началась предупредительная забастовка учителей. Не менее 5 тысяч преподавателей средних общеобразовательных школ не выйдут сегодня на работу. В отношении непокорных уже начали психологический террор, заявляет глава Профсоюза работников сферы образования. Учителей запугивают, грозят увольнениями. Тем не менее, забастовка состоится с требованиями снизить нагрузку на 20 процентов и повысить зарплаты. Власти отвечают - это потребовало бы дополнительных 2 миллиардов евро, которых у правительства нет. Если ситуация не изменится, 29 сентября педагоги обещают сделать стачку бессрочной.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября