В Литве начались учения НАТО "Взлетающий грифон"

Очередные учения альянса начались в Литве. В них примет участие тысяча местных военных, а также около сотни испанцев из контингента в Латвии. На полигон стянуто более 200 единиц бронетехники. Учения под названием "Взлетающий грифон" станут разминкой перед другими натовскими маневрами "Железный волк".