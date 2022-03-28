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В Литве начались учения НАТО "Взлетающий грифон"
Очередные учения альянса начались в Литве. В них примет участие тысяча местных военных, а также около сотни испанцев из контингента в Латвии. На полигон стянуто более 200 единиц бронетехники. Учения под названием "Взлетающий грифон" станут разминкой перед другими натовскими маневрами "Железный волк".
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