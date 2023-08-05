В Литве начались учения Royal Strike

В Литве едва закончились натовские маневры "Балтик Сандер" - как тут же начались новые - "Королевский удар", где отрабатывается боевое слаживание национальных вооруженных сил.

В литовской армии любят пышные названия: как сообщается, на полигон отправился батальон имени князя Миндовга из механизированной пехотной бригады "Железный волк". Речь идет о подразделении, которое располагает танками, бронетранспортерами, ракетными системами и бронемашинами пехоты.