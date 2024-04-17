В Литве начинается серия учений НАТО с участием более 20 тыс. военных

В Литве начинается серия интенсивных учений, в них примут участие более 20 тысяч литовских военных и стран НАТО. Заявленная цель - проверка региональных оборонных планов альянса. Первые маневры стартуют в пятницу, 19 апреля. Для участия из Польши будут переброшены 600 американских военных и 120 единиц колесной техники.

Параллельно на следующей неделе начнутся и продолжатся до конца мая масштабные учения германской армии. Затем - в мае - на литовские полигоны приедут американские военные. Все учения - часть маневров, крупнейших со времен холодной войны. В них принимают участие более 90 тысяч военных из 32 стран.