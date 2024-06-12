В Литве начнут отбирать паспорта за "неправильное" мнение

В Литве за неугодную позицию решили отбирать паспорта. МВД страны выступило с предложением расширить круг лиц, которых можно лишить гражданства на основании якобы угрозы нацбезопасности. Речь идет об открытой поддержке иностранных государств.

Глава ведомства Агне Билотайте обозначила: "Гражданами Литовской Республики не могут быть лица, занимающиеся антигосударственной деятельностью и поддерживающие страны-агрессоры". В частности, нововведение коснется людей с двойным гражданством. Пока инициатива в стадии законопроекта.