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В Литве намерены ограничить срок бесплатного проживания украинских беженцев

Пожили за чужой счет и хватит. В Литве намерены ограничить срок бесплатного проживания украинских беженцев.

Сейчас переселенцы могут жить в местах размещения, которые им предоставило государство. В этом случае они не должны подавать декларацию об имуществе и доходах. Однако больше половины приехавших украинцев работают, поэтому от исключения предложили отказаться.

Если поправки примут, беженцы из Украины смогут жить в оплачиваемом государством жилье не более 6 месяцев.

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