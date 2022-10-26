В Литве население пока только готовится к получению первых счетов за отопление. В этой связи власти занялись психологической подготовкой граждан к шоку. Литовцев предупреждают, что повышение тарифов неизбежно. Меньше всего потрясений выпадет на долю тех, кто живет в домах новой постройки. А вот обитателям хрущевок придется туго. Здесь окончательные суммы будут зависеть от погоды, но даже самой мягкой зимой счета составят не менее 80 евро с жилья стандартной площади. К старому жилфонду в Вильнюсе относятся около половины домов.