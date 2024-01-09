В Литве не смогли ужесточить ограничения для белорусов

Сейм Литвы не сможет ужесточить ограничения для белорусов в стране, в частности, на выдачу видов на жительство из-за недостаточного количества голосов. Об этом сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на председателя комитета Сейма по нацбезопасности и обороне.