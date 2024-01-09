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В Литве не смогли ужесточить ограничения для белорусов

Сейм Литвы не сможет ужесточить ограничения для белорусов в стране, в частности, на выдачу видов на жительство из-за недостаточного количества голосов. Об этом сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на председателя комитета Сейма по нацбезопасности и обороне.

В декабре консерваторы зарегистрировали поправки, которые предлагают ограничить выдачу ВНЖ белорусам, за исключением высококвалифицированных работников, но при этом облегчить въезд в страну "по гуманитарным соображениям".

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