В Литве обещают к июню рост цен на электроэнергию в полтора раза

Глава литовского регулятора тарифов Ренатас Поцюс обещает уже к июню рост цен на электроэнергию в полтора раза, а на газ сразу вдвое. Он, правда, предупреждает: этот прогноз сделан с опорой на эволюцию биржевых котировок, а значит может оказаться слишком оптимистичным. Стоимость киловатта для литовского обывателя за год выросла наполовину, коммуналка в целом - вдвое и даже втрое.

Власти обещали гражданам компенсации, но получить их могут только те, кто зарегистрирован в службе занятости и получает в месяц 460 евро и более. Именно "и более"! И граждане этому удивляются: ведь получается, что от госпомощи отсечены те, кто безработным не является, но доходы имеет крайне низкие.