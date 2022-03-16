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В Литве обещают к июню рост цен на электроэнергию в полтора раза
Глава литовского регулятора тарифов Ренатас Поцюс обещает уже к июню рост цен на электроэнергию в полтора раза, а на газ сразу вдвое. Он, правда, предупреждает: этот прогноз сделан с опорой на эволюцию биржевых котировок, а значит может оказаться слишком оптимистичным. Стоимость киловатта для литовского обывателя за год выросла наполовину, коммуналка в целом - вдвое и даже втрое.
Избирательный подход
Власти обещали гражданам компенсации, но получить их могут только те, кто зарегистрирован в службе занятости и получает в месяц 460 евро и более. Именно "и более"! И граждане этому удивляются: ведь получается, что от госпомощи отсечены те, кто безработным не является, но доходы имеет крайне низкие.
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