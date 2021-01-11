В Литве официально переименовали Грузию в Сакартвело

Восстановитьсправедливость власти Литвы решили и вГрузии. "Не должно быть двух Джорджий", - подумали местные политики,но не в пользу постсоветской Грузии, а, вероятно, в пользу американского штата. Отныне они официальнопереименовали Грузию: в документах на литовском языке страна будет называтьсяСакартвело. Данное решение было принято еще два года назад. Оно предусматривалоиспользование Сакартвело как второгонеофициального названия страны. Сейчас, как заверяют власти, общество готово принять это название. Впубличном пространстве использовать слово "Грузия" пока еще разрешено. Интересно, оценят ли такой "прогиб" Литвывласти США? Остается ждать, когда Грузия начнет называть прибалтийскую республику Лиетува.