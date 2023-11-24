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В Литве официально разрешили торговать просрочкой
Литовский Сейм принял закон, разрешающий продажу просроченных продуктов питания: единственное, срок годности должен истечь совсем недавно. От этого решения депутатов ждут многого: во-первых, меньше продовольствия будут выбрасывать (сейчас из магазинов на свалку попадает почти треть еды). Во-вторых, просрочка спасет малообеспеченных - продавать ее будут со скидкой.
В стране же, по данным статистики, около 4% граждан живут в нищете, а 15% являются бедными. Небольшая группа депутатов призывала закон не принимать. Дело в том, что просрочка сейчас передается для благотворительной раздачи. Теперь же ее станут продавать, и самые отчаянно бедные еду не увидят.
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