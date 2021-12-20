В Литве опасаются, что транзит белорусских удобрений пойдет через Латвию и Эстонию

"Рига и Таллин могут перехватить транзит белорусских удобрений у Вильнюса", - об этом заявил министр иностранных дел Литвы. По его словам, такая возможность не исключена, поскольку нет режима обязательных санкций. Пока свою позицию по возможности перевозки продукции Беларуськалия ни Латвия, ни Эстония не раскрывают. В Сейме Литвы тем временем предлагают сохранить транзит удобрений через свою территорию. Об этом заявил депутат Гинтаутас Палуцкас.