В Литве осквернен памятник советским воинам

В литовском городе Жежмаряй вандалы осквернили памятник советским воинам. Монумент облили красной краской и оставили на нем несколько оскорбительных надписей. Произошло это накануне утром: возбуждено уголовное дело. Виновным грозят общественные работы либо лишение свободы на срок до 1 года. Правда, до суда такие дела доходят крайне редко.



