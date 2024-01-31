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В Литве останутся русские названия улиц - этого хотят граждане страны

В Литве с борьбой со всем русским пришлось повременить. Выяснилось, что простое население не приняло стремление чиновников переименовать улицы.

Согласно литовским законам, названия можно изменить лишь с согласия проживающих. А граждане этого попросту не хотят. Так что Ошмянская, Русская, Лидская улицы и Минское шоссе еще долго не будут давать покоя еврочиновникам.

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