В Литве останутся русские названия улиц - этого хотят граждане страны

В Литве с борьбой со всем русским пришлось повременить. Выяснилось, что простое население не приняло стремление чиновников переименовать улицы.

Согласно литовским законам, названия можно изменить лишь с согласия проживающих. А граждане этого попросту не хотят. Так что Ошмянская, Русская, Лидская улицы и Минское шоссе еще долго не будут давать покоя еврочиновникам.