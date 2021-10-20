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В Литве открыли стрельбу в ответ на замечание надеть маску
Тема антипрививочников в Европе обретает все более агрессивный характер. В Литве на просьбу соблюдать масочный режим в ответ открыли стрельбу. Инцидент произошел в одном из магазинов Вильнюса. Охранник сделал замечание посетителю без маски. Мужчину эта просьба разозлила, и он напал на сотрудника. Вызвали полицию, однако хулиган бросился бежать. Охранник магазина побежал за ним, но тот вытащил пистолет и открыл стрельбу. Подозреваемого задержали, а пострадавшего сотрудника охраны доставили в больницу.
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Он может стать еще более заразным и передаваться быстрее "Дельты". Британское правительство намерено принять очередные ограничительные меры в случае, если штамм окажется более опасным.
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