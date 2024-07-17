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В Литве открылся первый в стране "конопляный лабиринт"
Прибалтика удивляет. В Литве открылся первый в стране (и самый большой в этом регионе Европы) "конопляный лабиринт". Организаторы обещают посетителям «незабываемое путешествие по джунглям, полное смеха, приключений и удивительных запахов». Возникает ощущение, что слишком многие из числа прибалтийских жителей уже вдохнули там удивительных запахов. Вот несколько примеров. Литва подала в суд на Еврокомиссию, требуя денег. Брюссель задержал перечисление 9 миллионов евро из Фонда восстановления, поскольку страна нарушала правовые договоренности. И вот Вильнюс, который безвозмездно получает из бюджета ЕС миллиарды, затеял тяжбу со своим кормильцем.
А в соседней стране у дороги можно встретить такие билборды "Заезжайте, дорогие гости, но только мы не принимаем русских, белорусов и собак". Рядом со щитом на этом фото позирует депутат парламента Латвии. Примечательно, что ксенофобия и шовинизм никакой реакции у властей не вызывают. А депутат даже счастлив. Может, благодаря запаху конопли?
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