В Литве открылся первый в стране "конопляный лабиринт"

Прибалтика удивляет. В Литве открылся первый в стране (и самый большой в этом регионе Европы) "конопляный лабиринт". Организаторы обещают посетителям «незабываемое путешествие по джунглям, полное смеха, приключений и удивительных запахов». Возникает ощущение, что слишком многие из числа прибалтийских жителей уже вдохнули там удивительных запахов. Вот несколько примеров. Литва подала в суд на Еврокомиссию, требуя денег. Брюссель задержал перечисление 9 миллионов евро из Фонда восстановления, поскольку страна нарушала правовые договоренности. И вот Вильнюс, который безвозмездно получает из бюджета ЕС миллиарды, затеял тяжбу со своим кормильцем.