В Литве отмечается рост преступности в отношении украинских беженцев

Зафиксирован резкий рост преступности в Литве. Число зарегистрированных за год составило 20 процентов. По словам Генерального комиссара, преступный мир Литвы все чаще выбирает объектами атаки украинских беженцев - именно они стали главной целью разнообразных мошенников. Однако и сами переселенцы совершают преступления - в основном насильственные. Ренатас Пожела отметил, что причиной роста преступности стали кризисные явления в обществе, а также долговременное существование в условиях стресса. В результате многие граждане ищут разрядку в насилии.