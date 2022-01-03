В Литве платежи за отопление - более 100 евро

Литовцы не в состоянии оплачивать счета! После того, как большинство граждан получило ноябрьские платежки, количество обращений за правительственной компенсацией возросло вдвое. В одном только Вильнюсе таких обращений 15 тысяч и обошлась поддержка столичному бюджету в дополнительные полмиллиона евро. В среднем сумма платежа за отопление составила в ноябре 120 евро. Малоимущим правительство обещало поддержку, хотя оказывают ее далеко не всем. Граждане, неспособные потянуть коммуналку, могут отложить платежи на весну, но погашать долг будут уже с процентами. Власти Литвы пока затрудняются оценить, в какую сумму обойдется бюджету поддержка граждан и хватит ли на такую помощь денег.