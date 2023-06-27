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В Литве предлагают узаконить партизанские отряды

В Литве предложили узаконить партизанские отряды и так называемые группы сопротивления. Автор этой инициативы - Лауринас Кащюнас, глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы.

Литовский депутат отметил, что "сопротивляться оккупации должен быть готов каждый гражданин".

Напомним, ранее стало известно, что Германия планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

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