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В Литве приняли закон, позволяющий поставщикам увеличивать тарифы на водоснабжение
Подорожание воды неизбежно, но альтернативой было бы массовое отключение электричества населению. Литовские СМИ своеобразным способом пытаются успокоить население. На минувшей неделе парламент страны принял специальный закон, который позволяет поставщикам увеличивать тарифы на водоснабжение. Коммунальные службы ссылаются при этом на удорожание электричества: с ростом цен на него неизбежно растут тарифы и на все остальное. Сразу после принятия закона вода для домохозяйств подорожала на 30 процентов, до 2 евро за кубометр. И она обязательно подорожает ещепропорционально стоимости электричества, которое зимой, как ожидается, будет стоить в четыре-пять раз больше, чем сейчас. На этой фоне задолженности домохозяйств растут: энергетики уже приступили к массовой рассылке литовцам предупреждений "Не рассчитаетесь - отключим свет!"
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