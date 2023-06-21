В Литве призвали легализовать однополые браки

Дурной пример заразителен. Вслед за Эстонией раскрасить жизнь местных жителей радужными красками может Литва.

В частности, министр экономики и инноваций страны призвала власти "не тратить драгоценное время жизни граждан на топтание и содрогание". Чиновница заявила, что необходимо последовать примеру Эстонии и легализовать однополые браки.