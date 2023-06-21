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В Литве призвали легализовать однополые браки

Дурной пример заразителен. Вслед за Эстонией раскрасить жизнь местных жителей радужными красками может Литва.

В частности, министр экономики и инноваций страны призвала власти "не тратить драгоценное время жизни граждан на топтание и содрогание". Чиновница заявила, что необходимо последовать примеру Эстонии и легализовать однополые браки.

Крах семейных ценностей...

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