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В Литве продолжаются протесты против размещения нелегальных мигрантов
Повышается градус протестов в Литве. Местные жители продолжают митинги против строительства центра для размещения нелегальных мигрантов. Водители блокируют дороги, демонстранты выстраиваются в живую цепь у ворот полигона. Слышать голос народа власти страны не спешат. Без столкновений с правоохранителями не обходится. Каратели из литовских полицейских подразделений особого назначения применяют к протестующим грубую силу. Увозить недовольных с пикетов пытаются на тонированных микроавтобусах. По сообщениям очевидцев, ранено 12 человек.
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