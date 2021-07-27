В Литве продолжаются протесты против размещения нелегальных мигрантов

Повышается градус протестов в Литве. Местные жители продолжают митинги против строительства центра для размещения нелегальных мигрантов. Водители блокируют дороги, демонстранты выстраиваются в живую цепь у ворот полигона. Слышать голос народа власти страны не спешат. Без столкновений с правоохранителями не обходится. Каратели из литовских полицейских подразделений особого назначения применяют к протестующим грубую силу. Увозить недовольных с пикетов пытаются на тонированных микроавтобусах. По сообщениям очевидцев, ранено 12 человек.